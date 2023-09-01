Две тысячи любителей йоги приняли участие в фестивале «Равновесие» в Абрау-Дюрсо

Участники фестиваля «Равновесие» попробовали широкую палитру различных стилей йоги. Фото: Центр туризма Абрау-Дюрсо.

Более двух тысяч приверженцев здорового и этичного образа жизни провели последние выходные лета на черноморском побережье Краснодарского края в живописном Абрау-Дюрсо. Здесь на берегу изумрудного озера Абрау прошел фестиваль «Равновесие» для любителей йоги, организованный «Йога Журналом» и Центом туризма «Абрау-Дюрсо».

Три продуктивных дня с гостями праздника провели более 60 ведущих преподавателей йоги со всего мира. Участников фестиваля ждала насыщенная программа. Они занимались сап-йогой на глади озера Абрау, йогой в гамаках под пение птиц, отправились на рассвете на прогулку по горным тропам к виноградникам. Красивым и величественным было погружение в практику «Приветствие солнцу»: ранним утром сотни гостей выполняли древнейший комплекс йоги в течение более чем двух часов и сделали 108 кругов, любуясь горами, реликтовыми рощами и озером Абрау.

На фестивале все желающие получили возможность личного общения с лучшими и известнейшими преподавателями йоги. Фото: Центр туризма Абрау-Дюрсо.

А еще за три дня фестиваля гости познакомились с основными принципами здорового образа жизни, изучали на личном опыте экокультуру, попробовали широкую палитру различных стилей йоги и выбрали направление по душе, прослушали лекцию по астрологии и аюверде. Также любители йоги освоили специальные дыхательные техники, медитировали с видами на восходы и закаты, вечерами слушали музыкантов и сами пели с поющими чашами. Кроме того, отведали вкусные и полезные блюда вегетарианской кухни на фудкорте и безалкогольные напитки, увезли с собой изделия ручной работы местных мастеров, экотовары, натуральную косметику и одежду и многое другое.

Кроме того, за три дня прямую трансляцию фестиваля в соцсети «ВКонтакте» посмотрели более 700 тысяч человек.

- Я давно понял, что в жизни главное — это внутреннее равновесие и гармония. И хотя мне до сих пор не удалось их обрести, йога по-прежнему вдохновляет и вселяет надежду, - говорит о фестивале «Равновесие» собственник Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. - Йога как образ жизни, как философия для меня — огромный внутренний ресурс.