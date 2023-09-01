В Ростовской области перевернувшийся «ВАЗ» насмерть придавил выпавшего пассажира

Авария произошла ночью в Орловском районе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области во время ДТП непристегнутого пассажира, выпавшего из машины, насмерть придавило опрокинувшимся автомобилем «ВАЗ 21103». Об этом рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- 32-летнего мужчину, непристегнутого ремнем безопасности, выбросило из транспортного средства. Пострадавший оказался придавлен машиной и от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

Авария произошла около 23:10 ночи 31 августа на трассе между хуторами Орден Ленина и Каменная Балка в Орловском районе. Автоинспекторы выяснили, что 21-летний водитель был пьян и не имел прав на управления автомобилем.

Предварительно, молодой мужчина не выдержал безопасную скорость и из-за этого не смог справиться с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась прямо на выпавшего пассажира.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку сотрудники полиции.

Автолюбителям напоминают: превышение скорости - одна из основных причин аварий с тяжкими последствиями, а неиспользование ремней безопасности и удерживающих устройств в разы увеличивает опасность на дороге.

Добавим, в ночь на 1 сентября в Ростовской области также произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими. Авария унесла жизни водителя и двух девушек, всем было 18 лет. Травмы получили ребята 18 и 19 лет.

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