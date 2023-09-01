Василий Гвоздев из Ростова победил на чемпионате России по маунтинбайку

Фото: Андрей Желенков, Татьяна Рассказова.

Ростовчанин Василий Гвоздев занял первое место на Чемпионате России по маунтинбайку в дисциплине даунхилл «скоростной спуск с горы» в Архызе и завоевал Кубок России в этой же дисциплине. К соревнованиям он готовился в том числе и на велобеговой трассе «Горный манеж» в Суворовском жилом районе донской столицы.

Василий Гвоздев как соавтор и строитель создавал эту трассу и часто тренируется на ней вместе с другими горными велосипедистами.

- В целом трассы в Архызе состоят из тех же элементов, что и в Суворовском, но там гораздо выше скорость, за счет продолжительности уклона и перепада высоты 600-700 метров, - объясняет победитель чемпионата и Кубка России. - В Ростове мы построили трек на основе того, что видели на соревнованиях, масштабировали и адаптировали к местности практически все элементы, по сложности они идентичны оригинальным. Здесь мы отрабатываем технику, плавно наращиваем амплитуду прыжков, а в горах только нужно привыкнуть к уклону и увеличить темп езды.

Фото: Юрий Шумейко.

Как горные трассы постоянно меняются под воздействием природных явлений и постоянных проездов велосипедистов, так и совершенствуется «Горный манеж». В этом году ранее сделанную из тырсы ритм-секцию покрыли асфальтом, и теперь на этом участке можно отрабатывать скорость реакции, работу с рельефом и взаимодействие с велосипедом.

- Это очень важно, — говорит чемпион, — с таким набором элементов можно подготовиться ко многим соревнованиям, да еще и не выезжая из города.

В планах чемпиона — дальше улучшать домашнюю трассу с учетом соревновательного опыта. Побеждать Василий Гвоздев планирует и дальше, но признается, что основное его призвание — тренерство.

По словам ростовчанина, больше всего радуют горящие глаза детей, уверенных в себе, в велосипеде, который уже становится их продолжением - вот это самая главная победа.