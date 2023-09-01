Россияне совершили летом больше 75 тысяч трансграничных денежных переводов

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С июля по август было произведено больше 75 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран, по сообщению ВТБ. Это 54% от всех переводов за 2023 год. Сначала лидером по числу переводов был Таджикистан, то во второй половине августа им стал Узбекистан.

Всего с января розничные клиенты выполнили более 140 тысяч переводов за рубеж. Общая сумма составила 21 миллиард рублей. При этом за три летних месяца клиенты банка перевели в дружественные страны 6,5 млрд рублей за 75 тысяч операций. Объем переводов оказался в шесть раз больше, чем в три летних месяца прошлого года. Показатели на 70% превышают весенние и 2,3 раза — зимние.

В банке отмечают, что число и объем переводов в дружественные страны росло не только летом, но и все время в текущем и прошлом годах. Это связано с расширением географии переводов, повышением качества и скорости таких операций.

— В августе мы существенно расширили возможности переводов в Узбекистан. После подключения 26 банков-получателей страна сразу вырвалась в лидеры по переводам. Сегодня банк предлагает розничным клиентам переводы за рубеж в 12 стран, до конца года число доступных направлений увеличится в три раза – до 30 стран. Ключевыми направлениями станут Турция и Индия, — прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Выполнить трансграничный перевод можно несколькими способами: по банковским реквизитам, номеру карты и номеру телефона. В июне чаще всего переводили средства по номеру телефона. Сейчас такая тенденция наблюдается в массовом сегменте. При этом с начала года средний чек снизился на 25% и составил 15 тысяч рублей. Переводы стали совершаться чаще, но суммы стали меньше. До конца года выбор стран планируют расширить до 30.