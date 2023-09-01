Донским студентам предложили принять участие в проекте «Скрытые таланты». Фото: ru.freepik.com.

Проект для студентов «Скрытые таланты» запускает Сбер. Благодаря участию в нем талантливые и целеустремленные юноши и девушки могут пройти стажировку в финансовой организации. С 1 сентября открывается новый сезон.

Механика проекта позволяет студентам создать сопроводительное письмо, которое можно использовать для отклика на стажировку или вакансию в банке. С помощью технологии искусственного интеллекта система предложит их корпоративную трактовку и на основании полученной информации автоматически составит сопроводительное письмо.

Среди направлений — анализ данных, разработка, кибербезопасность, розничный и корпоративно-инвестиционный бизнес, управление благосостоянием, дизайн, работа с клиентами.

Ребятам предлагают оплачиваемые стажировки с возможностью совмещать работу в банке и учебу в вузе.

Мария Прохорова, HR Директор Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка.

- Стажировка позволяет попробовать себя в реальных бизнес-задачах, найти наставников, получить бесценный опыт и работу: около 70% наших стажеров поступают к нам в штат. Кроме этого, в сентябре мы подготовили много различных проектов и мероприятий для школьников и студентов. Например, с 7 по 15 сентября проведем деловую игру «Построй свое будущее» со студентами 15 университетов юга России и Северного Кавказа. Это восемь городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Сочи, Владикавказ, Нальчик, Махачкала, Назрань. Будем рады видеть самых талантливых и неравнодушных! - прокомментировала HR Директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.