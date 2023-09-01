Замкомандующего ЮВО приговорили в Ростове к 5 годам колонии строгого режима

Приговор вынесли в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вынесли приговор по делу бывшего заместителя командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению. Эту информацию сегодня, 1 сентября, подтвердили в пресс-службе Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

- Приговор - 5 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,8 млн рублей. Также подсудимый лишен права в течение 3 лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, - прокомментировали в инстанции.

Известно, что меру наказания утвердили сразу по трем статьям: «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Напомним, бывшего заместителя командующего ЮВО подозревали в ремонте дома за счет сил и средств Министерства обороны. Разбирательства по делу велись с марта 2023 года. Сторона обвинения требовала назначить срок в виде 9 лет колонии строгого режима и лишить подозреваемого звания генерал-лейтенанта.

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