За смертельное избиение своей сожительницы осудили жителя Ростовской области

На стадии следствия мужчина признал свою вину полностью. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области осудили 44-летнего жителя Таганрога, которого обвиняли в избиении сожительницы, которое привело к ее гибели. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Суд установил, что в марте текущего года пьяный таганрожец, находясь у себя дома, поругался с 54-летней сожительницей. В итоге руками и ногами он ее жестоко избил, от чего та скончалась на месте.

Во время следствия мужчина признал свою вину полностью и до момента суда находился под стражей.

По части 4 статьи 111 УК России его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и у мужчины еще есть время на то, чтобы обжаловать его.

Напомним, что несколько дней назад жителя Азова приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за то, что он в пьяном виде зарезал знакомого.

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