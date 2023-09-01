3 сентября в Ростове изменят работу общественного транспорта

Изменение схемы движения автобусов связано с перекрытием части улицы Московской. Фото: Дмитрий Кутепов

3 сентября, когда будут праздновать день Донской иконы Божией Матери, в Ростове на время изменят схему движения общественного транспорта города. Об этом ростовчан предупредили в городской администрации.

Связано это с тем, что на участке дороги по улице Московской от проспекта Буденновского до переулка Газетного будет перекрыто движение.

В частности, с 6.00 до 14.00 по улице Московской не будут ходить автобусы №№ 1, 2, 12, 13, 13А, 22, 27, 35, 42, 45, 47, 51, 60, 60А, 61, 65, 77, 78, 83, 90, 92 и 92А, а также троллейбусы №№ 7, 17 и 17А. Их маршрут будет начинаться с улицы Большой Садовой.

В то же время автобусы №№ 8, 33, 39, 50 и 75 пустят взамен перекрытого участка улицы Московской по улице Большой Садовой. А автобусы № 31 будут начинать свой путь по улице Московской от переулка Газетного.

Напомним, глава Константиновского района сообщил о катастрофической нехватке водителей автобусов. Из-за этого пришлось внести изменения в работе общественного транспорта.

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