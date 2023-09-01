В Ростове полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 33-летний житель Краснодарского края прогуливался по улицам донской столицы. Мимо него проходила девушка, на шее которой блестела цепочка. Мужчина пошел следом за ней до ее дома. Когда они зашли в лифт, то мужчина резко сорвал драгоценность и убежал. Украденное он попросил сдать в ломбард свою возлюбленную. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Однако вскоре мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители выяснили, что ранее он уже привлекался к аналогичным преступлениям.

- Сумма причиненного ущерба составила 90 000 рублей. Полученные средства мужчина потратил на поездки в другие города. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ведомстве.

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