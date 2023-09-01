В Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге с началом осени увеличится число трамваев. Об этом сообщили на официальной странице в соцсети «Таганрогский трамвай».

Согласно опубликованной информации, вагоны добавят на маршруты № 6, 4 и 7. Из-за чего уменьшится интервал движения, а также расписание общественного транспорта.

- Отследить движение трамваев всегда можно онлайн в мобильном приложении «Таганрогский трамвай» и «Яндекс.Картах», - говорится в сообщении.

Отметим, что с 1 сентября в приморском городе возобновлена работа остановки «Ул. Александровская» на маршрутах № 5, 6 и 7. Это сделали по просьбам сотрудников городских предприятий.

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