В Ростове на Западном установят 13 новых остановок

В Ростове на ЗЖМ установят 13 остановок за 4,1 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на Западном установят 13 новых остановок. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, управление ЖКХ по Советскому району города ищет подрядчика, который сможет установить автобусные остановки. Каждая обойдется в 319 тысяч рублей.Общая сумма закупки составила 4,1 млн рублей. Новые объекты будут установлены по адресам: улица Шаповалова, д. 1 В — ЖК «Соловьиная роща», улица Доватора, д. 255 — ТЦ «Метро», улица Пескова, д. 17 – ТЭЦ-2, улица 2-я Краснодарская, д.163 — Магазин «Богатырь», улица Доватора, д. 142 А — Издательство «Молот», проспект Стачки, 231 — на том же месте поставят остановку, улица Совхозная, 2В, 127 и 143 — установят три павильона по этим ориентирам, переулок 1-й Санинструкторский, д. 2 — здесь же появится остановка.

Также новые остановки появятся на улице Доватора, 152 и в районе школы №88. Все работы необходимо выполнить до 1 декабря текущего года. Подрядчика выберут 12 сентября.

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