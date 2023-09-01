В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры убрали мусорные очаги

После вмешательства прокуратуры все свалки были ликвидированы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры убрали свалочные очаги. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ростовской области 1 сентября.
- Установлено, что в районе улиц Буденновской, Ларина и Щорса располагались несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, - сообщили в региональном ведомстве.
Однако департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новочеркасска вопрос по ликвидации мусорных очагов не решался. Прокуратура вынесла представление. Все собранные материалы направили в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства территорий».
После вмешательства прокуратуры все свалки были ликвидированы.
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