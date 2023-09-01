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НовостиОбщество1 сентября 2023 20:39

В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры убрали мусорные очаги

В Новочеркасске на нескольких улицах убрали мусорные очаги
Лейла МИРИШОВА
После вмешательства прокуратуры все свалки были ликвидированы.

После вмешательства прокуратуры все свалки были ликвидированы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры убрали свалочные очаги. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ростовской области 1 сентября.

- Установлено, что в районе улиц Буденновской, Ларина и Щорса располагались несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, - сообщили в региональном ведомстве.

Однако департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новочеркасска вопрос по ликвидации мусорных очагов не решался. Прокуратура вынесла представление. Все собранные материалы направили в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства территорий».

После вмешательства прокуратуры все свалки были ликвидированы.

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