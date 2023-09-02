В Ростове 2 и 3 сентября обещают до 32 градусов тепла

Первые выходные сентября порадуют солнечной погодой Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали, чего ростовчанам ждать от погоды в первые выходные сентября.

Так, по данным метеорологов, в субботу утром, 2 сентября, в донской столице будет солнечно, без осадков. Температура воздуха утром составит 29 градусов, днем +31, а вечером +30.

В воскресенье, 3 сентября, также солнечно и без осадков. Утром столбик термометра покажет 28 градусов, днем 32 градуса тепла, а вечером опустится до 25 градусов.

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