В Ростове 2 и 3 сентября обещают до 32 градусов тепла

Первые выходные сентября порадуют солнечной погодой
Фото: Евгения ГУСЕВА
Синоптики рассказали, чего ростовчанам ждать от погоды в первые выходные сентября.
Так, по данным метеорологов, в субботу утром, 2 сентября, в донской столице будет солнечно, без осадков. Температура воздуха утром составит 29 градусов, днем +31, а вечером +30.
В воскресенье, 3 сентября, также солнечно и без осадков. Утром столбик термометра покажет 28 градусов, днем 32 градуса тепла, а вечером опустится до 25 градусов.
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