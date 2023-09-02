Под Ростовом в ДТП погиб подросток, два пенсионера получили травмы

В Аксайском районе в аварии погиб 15-летний школьник. Фото: ГИБДД по РО

В Аксайском районе Ростовской области, на федеральной трассе «Дон», произошла серьезная авария, сообщили в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, 39-летний водитель автомобиля «SHACMAN» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Мерседес Бенц», которые шел впереди. В результате аварии 15-летний пассажир «Мерседеса» погиб на месте.

А 81-летний и 88-летний пенсионеры, находившиеся в этом же авто, были ранены. Их отвезли в больницу.

- По факту ДТП проходит проверка, - прокомментировали в пресс-службе региональной ГИБДД.

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