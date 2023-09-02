Ростовчанин, испугавшись обвинения в госизмене, перевел аферистам больше миллиона

Обманутый ростовчанин обратился за помощью в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 22-летний парень стал жертвой мошенников, сообщили в донском главке.

По данным ведомства, горожанину позвонили, якобы, из полиции. Собеседник сказал, что на ростовчанина пытаются оформить кредит мошенники, чтобы этого избежать, юноше нужно было самому взять кредит. И, добавил обманщик, если этого не сделать, ростовчанина обвинят в госизмене.

Горожанин испугался и пошел в банк. Он занял один миллион 800 тысяч, полтора из которых перевел на якобы безопасные счета.

После этого телефонный аферист продолжил вымогать деньги и запугивать доверчивого парня. Тогда последний рассказал обо все родственникам, которые сразу поняли, что юноша стал жертвой мошенника.

Ростовчанин написал заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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