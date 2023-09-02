Под Ростовом мужчина до смерти забил любовницу

Жителя Таганрога за убийство сожительницы отправили в колонию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге Ростовской области за убийство осудили 44-летнего мужчину, сообщили в региональном следкоме.
По данным ведомства, он поругался со своей 54-летней сожительницей. В порыве ярости гражданский муж набросился с кулаками на женщину. Мужчина с силой бил ее по голове и телу до тех пор, пока женщина не упала и не перестала дышать.
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что обвиняемый в суде признал вину. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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