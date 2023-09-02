Федеральные трассы в Ростовской области готовят к зиме

В регионе заканчивают готовить трассы к зиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском крае готовят федеральные трассы к зиме, следует из информации, опубликованной на сайте правительства Ростовской области.

По этому поводу власти региона провели совещание. На нем было озвучено, что зимой один из участков трассы будут обслуживать 125 единиц спецмашин.

Также для этого уже заготовлено больше 18 тысяч тонн противогололедных материалов.

Кроме прочего, для контроля за погодой вдоль сети федеральных дорог с интервалом 30-40 км установили 13 метеопостов.

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