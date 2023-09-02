Ростовчанка жгла траву и случайно спалила дом

Частный дом сгорел почти полностью Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону в субботу, второго сентября, в поселке Орджоникидзе произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, вспыхнул частный дом, расположенный по адресу: улица Волжская, 89.

Очевидцы в соцсетях сказали, что пожилая хозяйка решила сжечь траву в огороде, а пламя перекинулось на жилое строение.

- С бабулей все в порядке, но она, скорее всего, теперь без жилья, - написали в городском паблике соседи.

В региональном МЧС добавили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работали 13 спасателей и три спецмашины.

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