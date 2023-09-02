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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 11:55

В Ростове во время пожара на лодочной станции пострадал человек

В Ростове спасатели тушат лодочную станцию
Анна ШИЛЯЕВА
Пожарные борются с огнем, охватившим склад на лодочной станции

Пожарные борются с огнем, охватившим склад на лодочной станции

Фото: Мария ЛЕНЦ

В донской столице в субботу днем, второго сентября, на лодочной станции, расположенной по адресу: Привокзальная, 4, случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, вспыхнуло складское помещение.

- Один человек пострадал, - сказали в МЧС.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работают 12 спасателей и три спецмашины.

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