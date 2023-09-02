В Ростове во время пожара на лодочной станции пострадал человек

Пожарные борются с огнем, охватившим склад на лодочной станции
Фото: Мария ЛЕНЦ
В донской столице в субботу днем, второго сентября, на лодочной станции, расположенной по адресу: Привокзальная, 4, случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, вспыхнуло складское помещение.
- Один человек пострадал, - сказали в МЧС.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работают 12 спасателей и три спецмашины.
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