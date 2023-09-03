В Ростове в аварии на Тракторной пострадали два человека

В Ростове столкнулись "двенадцатая" и "Киа". Фото: региональная ГИБДД

В Ростове-на-Дону в субботу вечером, второго сентября, произошла серьезная авария. Как рассказали в областной ГИБДД, на улице Тракторной водитель «двенадцатой» протаранил «Киа Сид» под управлением 25-летнего мужчины.

После удара капоты обоих автомобилей превратись в груду металла. Оба водителя получили серьезные травмы. На скорой их отвезли в больницы.

- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе региональной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане рассказали, что на Западном из-под асфальта бьет кипяток

В Ростове из-за коммунального ЧП из асфальта забил фонтан (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Под Ростовом в ДТП погиб подросток, два пенсионера получили травмы

Под Ростовом в ДТП погиб 15-летний школьник, а два пожилых пассажира оказались ранены (подробнее)