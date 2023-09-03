В Ростовской области особенным образом будут чествовать Царицу Небесную

Воскресную службу в Кафедральном соборе будут транслировать в прямом эфире. Фото: предоставлено Игорем Петровским

В Ростове в воскресенье, 3 сентября, особенным образом будут чествовать Царицу Небесную. В Кафедральном соборе в девять утра начнется служба. На ней будут присутствовать 15 епископов со всей страны, в том числе, и из новых регионов.

А для тех ростовчан, у которых нет возможности прийти в собор, будут транслировать службу в прямом эфире телеканала «Дон-24».

- Вы узнаете ход и порядок службы, значение священнических одежд, исторические и археологические подробности формирования православной литургии и много другое, - прокомментировал пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучше помочь храму, чем построить ресторан»: Какие святыни можно увидеть в Ростове-на-Дону

«Комсомолка» провела экскурсию по ростовским храмам для горожан (подробнее)