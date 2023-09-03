Ростовчанка обвинила таксиста в том, что он ее унизил

Ростовчанка рассказала в соцсетях о конфликте с водителем такси Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Ростова в одном из городских пабликов рассказала о том, что пострадала от водителя такси. По словам горожанки, водитель случайно едва не наехал ей на ноги, когда сдавал назад. В ответ она ударила по автомобилю рукой, после чего мужчина вышел из салона.

Затем, утверждает женщина, таксист, якобы, сильно унизил ее.

- Вылетел из такси, бросил пассажиров, плюнул в лицо , если бы не соседи, стоявшие во дворе, он бы и кинулся на меня. Оскорблял сильно,- написала в городском паблике ростовчанка.

По ее словам, она сообщила об инциденте диспетчеру.

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