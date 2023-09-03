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НовостиОбщество3 сентября 2023 6:42

Кольцо из дыма в небе над Ростовом удивило горожан

Дымовое кольцо над Ростовом поразило горожан
РЕПИНА Елена
В небе нал левым берегом Дона заметили странное кольцо

В небе нал левым берегом Дона заметили странное кольцо

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители донской столицы рассказали в пабликах о том, что заметили в небе необычное явление. Речь шла о темно-сером, почти черном, кольце из дыма. Оно нависло в небе над левым берегом Дона.

Вначале горожане предположили, что это след от пожара.

Но оказалось, что дымовое кольцо возникло в результате каскадерского трюка. Дело в том, что в этот день недалеко от торгового центра «Мегамаг» проходило экстремальное шоу.

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