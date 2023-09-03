Актер Павел Деревянко сделал зарядку в парке в Таганроге

Павел Деревянко сделал с жителями Ростовской области зарядку Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Таганроге в Приморском парке прошла зарядка, приуроченная ко Дню города. Известный российский актер, уроженец Таганрога, Павел Деревянко, принял участие в мероприятии.

Он показал горожанам, собравшимся в парке, упражнения, которые помогают ему сохранять отличную спортивную форму.

- К зарядке по-таганрогски присоединяется с каждым годом все больше людей, а это значит, что город по праву можно назвать спортивным, - сказали в пресс-службе городской администрации.

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