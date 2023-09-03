Ребенок и трое взрослых ранены в аварии под Ростовом

Машина слетела дороги и врезалась в дерево. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области, на трассе в районе слободы Родионово-Несветайская, произошла авария с четырьмя ранеными.

По данным региональной ГИБДД, водитель «Хендай Солярис» отвлекся на разговор с ребенком. В этот момент машина выехала на полосу встречного движения, следом слетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП травмы получил шестилетний ребенок, мужчина, находившийся за рулем, а также пассажиры возрастом 50 лет и 53 года. Всех доставили в больницу.

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