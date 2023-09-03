В Ростове с 4 по 8 сентября начнут массово отключать свет

Из-за работа на ЛЭП в Ростове будут отключать свет Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице с понедельника, 4 сентября, в нескольких районах города не будет электричества. Об этом сообщает «Донэнерго». Такие меры связаны с тем, что на линиях будут проводить работы. Рассказываем, где и когда не будет света.

В понедельник, 4 сентября, с 9 утра до пяти вечера, его отключат по следующим адресам: ул. Буйнакская 28-36, 29/93; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8.

Во вторник, шестого сентября, с 9 утра до пяти вечера, не будут работать электроприборы на ул. Кржижановского 373-413 и ул. Краеведческая 64-126.

В среду, седьмого сентября, с девяти утра до пяти вечера, обесточат дома на ул. Киргизская 6, 10, 12А, 12Б, 12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92; ул. Белорусская 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/96; пер. Беломорский 14А, 15/1, 16Б, 92/1, 92/2, 94.

В четверг, восьмого сентября, с девяти утра до пяти вечера, отказаться от любимых телепередач придется домохозяйкам в домах, расположенных на ул. Миронова 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2.

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