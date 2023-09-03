В Ростове на Северном сгорел частный дом

Частный дом сгорел на Северном в Ростове Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону в воскресенье, третьего сентября, в Северном микрорайоне случился пожар. По информации регионального МЧС, загорелся частный дом, расположенный на улице Патканяна, недалеко от церкви Сурб-Хач.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. С огнем боролись 22 спасателя. На месте работали шесть спецмашин.

Пострадавших и погибших нет.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в субботу в донской столице пенсионерка жгла траву во дворе и пламя перекинулось на дом.

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