В Ростове на Северном сгорел частный дом

Частный дом сгорел на Северном в Ростове
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Ростове-на-Дону в воскресенье, третьего сентября, в Северном микрорайоне случился пожар. По информации регионального МЧС, загорелся частный дом, расположенный на улице Патканяна, недалеко от церкви Сурб-Хач.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. С огнем боролись 22 спасателя. На месте работали шесть спецмашин.
Пострадавших и погибших нет.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в субботу в донской столице пенсионерка жгла траву во дворе и пламя перекинулось на дом.
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