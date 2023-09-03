Специалисты заявили о росте зарплат в Ростове

В Ростове, по данным специалистов, выросли зарплаты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники Ростовстата проанализировали доход жителей региона, и пришли к выводу, что в первом полугодии 2023-го зарплаты жителей региона выросли, причем, значительно.
Так, по данным ведомства, среднемесячная начисленная зарплата выросла на 15,8% и составила 49,5 тысяч рублей.
В соседнем Краснодарском крае средний уровень зарплаты — 52 тысячи рублей, а в Калмыкии — 39 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К 2035 году власти Ростова намерены увеличить среднюю зарплату в 2,2 раза
По замыслу чиновников, в Ростове средняя зарплата к 2035 году будет превышать 100 тысяч рублей (подробнее)