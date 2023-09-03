В Ростове разбился мотоциклист без прав

Мотоциклист разбился в аварии на Красноармейской. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице в воскресенье, третьего сентября, в центре города, на улице Красноармейской, произошла авария с летальным исходом.

Как рассказали в региональной ГИБДД, 27-летний байкер сел за руль, не имея при этом прав.

Во время движения мужчина не справился с управлением. Мотоцикл налетел на бордюр, а после — на припаркованный автомобиль.

В результате водитель погиб на месте аварии до приезда скорой.

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