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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 16:30

В Ростове разбился мотоциклист без прав

В Ростове в ДТП байкер погиб, влетев на припаркованную машину
Анна ШИЛЯЕВА
Мотоциклист разбился в аварии на Красноармейской. Фото: ГИБДД по РО

Мотоциклист разбился в аварии на Красноармейской. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице в воскресенье, третьего сентября, в центре города, на улице Красноармейской, произошла авария с летальным исходом.

Как рассказали в региональной ГИБДД, 27-летний байкер сел за руль, не имея при этом прав.

Во время движения мужчина не справился с управлением. Мотоцикл налетел на бордюр, а после — на припаркованный автомобиль.

В результате водитель погиб на месте аварии до приезда скорой.

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