Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 сентября 2023 16:47

Очевидцы сообщили об аварии с четырьмя погибшими на трассе под Ростовом

Под Ростовом четверо человек погибли в ДТП с фурой
Анна ШИЛЯЕВА
Полиция выясняет детали ДТП на трассе под Ростовом

Полиция выясняет детали ДТП на трассе под Ростовом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, на трассе между Волгодонском и Зимовниковским районом, произошла серьезная авария.

По словам свидетелей случившегося, в воскресенье, третьего сентября, легковой автомобиль врезался в фуру.

- От удара легковушка загорелась, - написал в паблике один из очевидцев.

Удар был такой силы, что даже фура отлетела в сторону и опрокинулась на бок.

По словам свидетеля аварии, четыре человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия до приезда врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове разбился мотоциклист без прав

В Ростове в ДТП байкер погиб, влетев на припаркованную машину (подробнее)