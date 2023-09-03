Очевидцы сообщили об аварии с четырьмя погибшими на трассе под Ростовом

Полиция выясняет детали ДТП на трассе под Ростовом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, на трассе между Волгодонском и Зимовниковским районом, произошла серьезная авария.

По словам свидетелей случившегося, в воскресенье, третьего сентября, легковой автомобиль врезался в фуру.

- От удара легковушка загорелась, - написал в паблике один из очевидцев.

Удар был такой силы, что даже фура отлетела в сторону и опрокинулась на бок.

По словам свидетеля аварии, четыре человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия до приезда врачей.

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