Очевидцы сообщили об аварии с четырьмя погибшими на трассе под Ростовом

Полиция выясняет детали ДТП на трассе под Ростовом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области, на трассе между Волгодонском и Зимовниковским районом, произошла серьезная авария.
По словам свидетелей случившегося, в воскресенье, третьего сентября, легковой автомобиль врезался в фуру.
- От удара легковушка загорелась, - написал в паблике один из очевидцев.
Удар был такой силы, что даже фура отлетела в сторону и опрокинулась на бок.
По словам свидетеля аварии, четыре человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия до приезда врачей.
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