В матче «Ростов» - «Динамо» забит первый гол

Первый гол забит в матче с «Динамо». Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

В игре «Ростов» - «Динамо» седьмого тура Российской Премьер-Лиги забит первый гол. Матч проходит в эти минуты на домашнем поле «желто-синих» - стадионе «Ростов Арена».

На десятой минуте москвичи распечатали ворота хозяев поля. Полузащитник Денис Макаров принял мяч от полузащитника Даниила Фомина у правого угла штрафной зоны «желто-синих». Там Макаров прострелил к дальнему краю вратарской, но мяч угодил в ростовского защитника Виктора Мелехина и отлетел в ворота.

Счет - 0:1 в пользу «Динамо».

Напомним, по оценкам букмекеров, обе команды заряжены на побегу. С начала сезона 2023/24 хоть в РПЛ, хоть в Кубке России с победой с ростовского стадиона еще никто не уезжал, максимум «Зенит» забрал ничью. Но и после разгромного проигрыша «Динамо» нацелен на результативный матч.

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