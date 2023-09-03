Матч «Ростов» - «Динамо» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей

Третий гол москвичи подарили ростовчанам. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

«Ростов» допустил первое поражение на домашнем стадионе «Ростов Арена» в сезоне 2023/24. Клуб уступил московскому «Динамо» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.

Первый гол гости забили на десятой минуте. Денис Макаров, приняв мяч от Даниила Фомина, прострелил к дальнему краю вратарской, мяч попал в ростовского защитника Виктора Мелехина и отлетел в ворота «Ростова» - 0:1.

Второй мяч в ворота голкипера «желто-синих» отправил Николя Нгамале, получив передачу от Константина Тюкавина и пробив под дальнюю стойку на 42-й минуте мачта — 0:2.

На 90-й минуте был забит третий гол в пользу «Ростова», но авторство снова за «Динамо». Эли Даса отразил мяч от ростовского полузащитника Мохаммада Мохеби, и снаряд срикошетил сначала в Вячеслава Грулева, а затем в ворота гостей — 1:2.

За семь добавленный минут счет на табло не поменялся, и финальный свисток зафиксировал победу «Динамо» - 1:2.

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