День Донской иконы Божией Матери отметили в Ростовской области

Верующие поклонились покровительнице донского казачества. Фото: сайт правительства Ростовской области

В кафедральном соборе Ростова-на-Дону состоялась литургия в честь Дня Донской иконы Божией Матери. Верующие поклонились покровительнице казачества, а также прошли крестным ходом по Соборной площади, около памятника святителю Димитрию.

Известно, что торжественную службу в том числе посетили полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Веками чудотворная икона Божией Матери хранит наш народ, наших воинов, которые и сейчас защищают свою Родину. Мы помогаем нашим защитникам совместно с Донской митрополией - центром духовной жизни региона. Будем помогать нашим ребятам, их семьям столько, сколько будет нужно, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, 1 сентября Русская православная церковь отмечает День Донской иконы Божией Матери. Этот праздник был установлен в память о событиях Куликовской битвы 1380 года.

По легенде, перед сражением в ряды защитников пришли донские казаки, которые принесли с собой икону Богородицы. Образ вдохновлял воинов во время битвы, а после победы реликвию преподнесли великому князю Дмитрию.

Донская икона Божией Матери сначала находилась в Успенском соборе в Москве, а позднее была перенесена в Благовещенский собор Московского Кремля и в Донской монастырь, возведенный на месте сражений. Сейчас икона - в храме-музее Государственной Третьяковской галереи.

Добавим, в 2010 году день Донской иконы Божией Матери объявили главным праздником российского казачества, а 6 мая 2015 года в Ростов-на-Дону передали точную копию образа Богородицы.

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