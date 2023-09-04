В Ростовской области закончился купальный сезон

Рейды на водоемах спасатели проводили каждый день.

В Ростовской области подошел к завершению купальный сезон. За лето специалисты службы экстренного реагирования пришли на помощь 34 людям, десять из них оказались детьми. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Чаще всего в помощи спасателей на водных объектах нуждались жители и гости Таганрога, где было спасено 18 человек, в том числе девять детей, – прокомментировали в правительстве.

Помощь спасателей требовалась в Азове, Ростове, Азовском и Сальском районах. В каждой из этих территорий специалисты спасли по три человека. Также людям подарили вторую жизнь в Каменске-Шахтинском, Неклиновском, Багаевском, и Пролетарском районах.

Отметим, что рейды на водоемах спасатели совершали каждый день. Кроме того, уроки безопасности проводились для детей.

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