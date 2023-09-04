Появилось видео с места ДТП с пятью погибшими под Таганрогом 4 сентября 2023 года. Кадры, снятые после трагедии, опубликовали сотрудники отдела пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

На кадрах видно мокрую после дождя трассу: движение по одной стороне перекрыто — здесь, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Одну из машин после столкновения отнесло на обочину, вторая осталась на дорожной полосе. Оба автомобиля — и «десятка», и «Приора» - разбиты всмятку. Спасатели специальными инструментами режут металл, чтобы высвободить из ловушки людей.

По информации областной Госавтоинспекции, смертельная авария произошла в Неклиновском районе рано утром на трассе Таганрог - Покровское. Предварительно, водитель «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приорой». В результате столкновения трое пассажиров «десятки», водитель и пассажир «Приоры» скончались на месте. Еще троих человек госпитализировали.

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