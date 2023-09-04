Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 11:32

В Ростове-на-Дону за 66,9 млн рублей отремонтируют отделение поликлиники № 7

Ремонт отделения поликлиники № 7 в Ростове собираются начать с октября 2023 года
Ангелина СКИБА
Обновить планируют здание на Зоологической

Обновить планируют здание на Зоологической

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону начали искать подрядчика, который выполнит капитальный ремонт отделения городской поликлиники № 7. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заявки будут принимать до начала следующей недели, исполнителя определят 12 сентября 2023 года.

Обновить планируют здание на Зоологической, 30. Требуется не только провести общие работы, но и привести в порядок системы отопления, вентиляции, кондиционирования и электроосвещения. На эти цели собираются выделить 66,9 млн рублей.

Подрядчик должен приступить к работам 2 октября 2023 года. Срок исполнения контракта - 31 декабря 2024 год. Заказчик капремонта - городская поликлиника № 7 Ростова-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди прогнозируют на новой рабочей неделе в Ростовской области

Днем во вторник воздух в Ростовской области прогреется до +19-24 градусов (подробности)