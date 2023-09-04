В Ростове-на-Дону за 66,9 млн рублей отремонтируют отделение поликлиники № 7

Обновить планируют здание на Зоологической Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону начали искать подрядчика, который выполнит капитальный ремонт отделения городской поликлиники № 7. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заявки будут принимать до начала следующей недели, исполнителя определят 12 сентября 2023 года.

Обновить планируют здание на Зоологической, 30. Требуется не только провести общие работы, но и привести в порядок системы отопления, вентиляции, кондиционирования и электроосвещения. На эти цели собираются выделить 66,9 млн рублей.

Подрядчик должен приступить к работам 2 октября 2023 года. Срок исполнения контракта - 31 декабря 2024 год. Заказчик капремонта - городская поликлиника № 7 Ростова-на-Дону.

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