В Ростове исчезла свалка после вмешательства прокуратуры

Теперь на улице Чехова чисто.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове ликвидировали стихийную свалку. Это случилось после того, как прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
- На улице Чехова располагалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Однако муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Кировского района города Ростова-на-Дону меры к ее выявлению и ликвидации не принимались, – пояснили в прокуратуре.
В результате сотрудниками надзорного органа были установлены административные нарушения. Директор учреждения получил представление. После этого свалку убрали. Теперь на улице Чехова чисто.
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