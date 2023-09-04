В Ростовской области прожиточный минимум собираются увеличить до 14339 рублей

Речь идет о сумме доходов, необходимых для базовых потребностей человека Фото: Даниил ОПАРИН

В 2024 году в Ростовской области сумму прожиточного минимума планируют увеличить на 826 рублей. Соответствующий проект постановления на рассмотрение властей поступил от Минтруда региона. Документ опубликован на сайте донского правительства.

Так, прожиточный минимум для трудоспособных жителей региона предложили утвердить на уровне в 15 630 рублей, для пенсионеров - 12 332 рубля, для детей - 14 309 рублей. Средний показатель на душу населения в следующем году может составить 14 339 рублей.

Для сравнения, в 2023 году прожиточный минимум трудоспособных граждан составляет 14 729 рублей, пенсионеров - 11 621 рубль, детей - 13 759 рублей. В расчете на душу населения - 13 513 рублей.

Напомним, прожиточный минимум - это сумма доходов, необходимая для обеспечения базовых потребностей человека. Ее формируют для оценки уровня жизни населения, оказания социальной помощи и формирования регионального бюджета.

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