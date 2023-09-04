В Ростовской области поймали браконьеров с уловом на 160 тысяч рублей

У задержанных изъяли моторную лодку, 360 метров сетей, а также 256 рыбин. Фото: Управление на транспорте МВД России ПО СКФО.

В городе Волгодонске Ростовской области правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном вылове рыбы в акватории Новоцимлянского залива Цимлянского водохранилищ. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Полицейские считают, что 63-летний и 40-летний мужчины занимались браконьерством с помощью моторной лодки. На судне, во время задержания, у них нашли 360 метров сетей и 256 рыбин различной породы. Среди них оказались сазан, карась, судак, плотва, окунь, чехонь и густера. Ущерб от выловленной рыбы оценили в 160 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, один из мужчин уже привлекался к ответственности за браконьерство. Теперь ему и его товарищу грозит до двух лет лишения свободы по части 1 статьи 256 УК Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Напомним, в городе Сальске, на берегу реки Маныч, задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в браконьерстве. У него нашли рыбу на общую сумму 45 тысяч рублей. А также 300 метров сетей.

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