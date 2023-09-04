«Леди август - народное признание-2023»: читатели «КП — Ростов-на-Дону» выбрали самую красивую участницу

За этих участниц больше всего голосовали читатели "КП - Ростов-на-Дону". Фото: "Имидж-Элит"

Читатели «КП — Ростов-на-Дону» выбрали «Леди август» - самую красивую дончанку последнего месяца лета. Им пришлось непросто: выбирали среди десяти очаровательных дончанок — таких разных, но все до одной — прекрасны. Голосование длилось целый месяц: все желающие могли оставлять голоса за участниц раз в сутки. И теперь мы подводим результаты конкурса.

Первое место завоевала 15-летняя Виктория Лопатина. За девушку проголосовали 2519 раз. На втором месте с небольшим отрывом — 16-летняя Виктория Моцугиря — у нее 2189 голосов. А третью строчку заняла 16-летняя Таисия Цагельник с 354 голосами.

Виктория Лопатина набрала 2519 голосов. Фото: "Имидж-Элит"

Поздравляем Викторию с победой! Напомним, победительницы наших фотоконкурсов мая, июня и августа смогут выйти на главную сцену ежегодного конкурса «Ростовская красавица» в День города. Самая-самая из них получит ленту и титул «Народное признание».

Виктория Моцугиря заняла второе место. Фото: "Имидж-Элит"

- Дорогие ростовчанки, мы искренне хотим, чтобы как можно больше красивых девушек могли себе позволить появиться на сайте «Комсомольской правды» для того, чтобы жители Ростова смогли выбрать самую достойную, и она станет лицом нашего любимого города, - обратилась к нашим читателям директор агентства «Имидж Элит» Елена Степура.

На третьем месте - Таисия Цагельник. Фото: "Имидж-Элит"

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