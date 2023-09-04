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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:51

В России растет популярность «легкой» версии онлайн-банка

Ежемесячно десятки тысяч человек пользуются таким сервисом
Екатерина ЖУКОВА
Фото: ru.freepik.com.

Фото: ru.freepik.com.

На 600 тысяч с начала года возросло количество пользователей, которые обратились к «легкой» версии онлайн-банка, по сообщению ВТБ. Аудитория за этот период увеличилась в 1,5 раза. По оценкам, до конца года число пользователей сервиса приблизится к 3 млн человек.

– Мы создали ВТБ Онлайн для клиентов других кредитных организаций для быстрого и простого доступа к нашим онлайн-услугам. В целом 1,8 миллиона пользователей уже прошли регистрацию в легкой бесплатной версии сервиса, и ежемесячно десятки тысяч человек его используют. Рассчитываем, что аудитория, которой «легкая» версия упростила знакомство с услугами банка, будет расти дальше. Планируем, что по итогам 2023 года число пользователей сервиса увеличится на 1 миллион и приблизится к 3 миллионам человек, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Регистрация на сервисе занимает не более минуты. Ее можно использовать в любых браузерах на разных платформах.