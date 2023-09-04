У жителя Ростовской области нашли 2 кг травы, и ему грозит до 10 лет лишения свободы

Мужчина говорит, что хранил траву для себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 55-летнего жителя Ростовской области полицейские обнаружили части растений, это были кусты и фрагменты листьев. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по СКФО.

– Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами, изъятые фрагменты являются частями наркотикосодержащего растения, – пояснили в ведомстве.

Всего обнаружено два килограмма сухой травы. Подозреваемый рассказал, что хранил ее для себя.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вина будет доказана, подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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