В Таганроге из окна высотки выпал и насмерть разбился годовалый мальчик

Ребенок умер до прибытия скорой помощи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Таганроге с 9 этажа высотки выпал и насмерть разбился мальчик, которому был 1 год и 3 месяца. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

Известно, что трагедия произошла на улице Толбухина. Ребенок умер до прибытия скорой помощи. Медики, которые приехали на вызов, смогли только констатировать смерть малыша.

Напомним, о похожих происшествиях сообщалось в июле 2023 года. Тогда в Ростове-на-Дону из окон выпали годовалый малыш и 5-летний ребенок. В июле 2022 года в Новочеркасске с 8 этажа упала 2-летняя девочка.

- Дети не должны находиться без присмотра в помещении с открытыми окнами или там, где окна легко открываются. Нужно постоянно быть рядом и следить за детскими играми, - подчеркнули в МЧС.

Специалисты советуют родителям закрывать оконные рамы на специальные блокираторы и ручки-замки. Мебель следует ставить так, чтобы малыши не могли забираться на подоконник.

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