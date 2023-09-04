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НовостиОбщество4 сентября 2023 15:00

В Ростове вокруг памятника Ленину на площади Ленина установят охранную зону

В Ростове на площади Ленина запретят возводить объекты капитального строительства
Дмитрий Кутепов
Рядом с площадью ленина можно будет ставить только торговые киоски - в специально отведенных местах.

Рядом с площадью ленина можно будет ставить только торговые киоски - в специально отведенных местах.

Фото: ИВАНОВА Диана

Власти Ростовской области намерены установить в Ростове вокруг памятника Владимиру Ленину охранную зону. Соответствующий проект документа опубликован на сайте донского правительства.

В постановлении отмечается, что вокруг объекта культурного наследия федерального значения — памятника В.И. Ленину, где будет введена охранная зона, нельзя будет возводить объекты капитального строительства. Также будет запрещено там устанавливать вышки сотовой связи, рекламные конструкции, экраны, возводить транспортные развязки.

При этом можно будет в определенных местах поставить торговые киоски. Расположатся они рядом с домом по улице Ленина, 48. Само зданием можно будет реконструировать, при этом сохраняя его стилистические особенности.

Напомним, что в Ростове за счет средств граждан хотят установить бюст белому генералу барону Петру Врангелю. На это уже собрали 300 тысяч рублей из необходимых 500.

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