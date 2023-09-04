В Ростовской области братьев заподозрили в рабовладельчестве

Подозреваемым в рабовладении грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области под стражу отправили двоих мужчин, подозреваемых в рабовладельчестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Братья и их защитники пытались обжаловать эти решения, но суд оставил их в силе. До 31 октября они будут находиться под стражей.

Правоохранители считают, что с июля 2021 года по 31 января 2023 года мужчины использовали рабский труд двоих человек, с чего имели стабильный и большой доход. При этом они действовали с сообщниками, но кто они, пока не известно.

Мужчин обвиняют по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 127.2 УК России «Использование рабского труда». По данной статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомни, что в июне в Ростовской области главаря банды работорговцев приговорили к 16 годам лишения свободы. Мужчина обещал россиянам большой заработок, а в реальности забирал у них документы, вывозил в Абхазию и продавал.

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