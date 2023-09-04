В Ростовской области полицейские проведут проверку после ДТП с пятью погибшими

Сотрудники полиции проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудники полиции проведут проверку после аварии с пятью погибшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Отметим, что страшное ДТП произошло на трассе «Таганрог – Покровское» 4 сентября. Водитель 62 лет за рулем отечественного авто в какой-то момент не справился с управлением и врезался в «Ладу Приору», за рулем которой находился 55-летний мужчина. В результате лобового столкновения погибли водитель и пассажир «Лады», а также три пассажира «ВАЗ-2110». Еще троих с травмами доставили в больницу.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

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