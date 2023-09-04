В Таганроге СК взял на контроль дело о выпавшем с девятого этажа мальчике

В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства гибели годовалого малыша Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге следователи взяли на контроль расследование дела о выпавшего с девятого этажа мальчике. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По информации ведомства, годовалый малыш, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон общего пользования. Мальчик увидел стул и забрался на него, не удержавшись, он упал с высоты девятого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

На место трагедии выехал сотрудник следственного отдела. По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас выполняются необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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