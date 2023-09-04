В Ростове-на-Дону трамвай врезался в частный дом

В Ростове сошедший с рельсов трамвай врезался в частный дом. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону сошедший с рельсов трамвай врезался в жилой дом. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 4 сентября около 17 часов.

По предварительным данным, 30-летний водитель трамвая №10 двигался по улице Ясной 33/2. При подъеме водитель не обратил внимание, что транспортное средство сошло с рельс. В результате чего, трамвай на полном ходу врезался в частный дом.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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