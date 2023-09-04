Жителей Новочеркасска ждет дождливая рабочая неделя

В Новочеркасске синоптики прогнозируют дожди и пасмурную погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Новочеркасска ждет дождливая и прохладная рабочая неделя. Об этом сообщили эксперты Гисметео.

Так, в понедельник и вторник в городе ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а к вечеру в городе пройдет дождь. Температура понизится до +16 градусов. Порывы ветра в эти дни достигнут 9-10 метров в секунду.

В середине недели в городе вновь выглянет солнце. Днем воздух разогреется до +28 градусов. Вечером столбики термометров покажут +14…+16 градусов. Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду.

Под конец рабочей недели в городе будет облачная погода, но без осадков. Днем столбики термометров достигнут +22 градуса. Вечером в Новочеркасске будет прохладнее до +11 градусов. Скорость ветра в эти дни достигнет девяти метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на неделю 4 - 8 сентября: жара до +32, дожди и грозы

Перепады от +7 до +32, дожди и грозы прогнозируют синоптики в Ростовской области (подробнее)