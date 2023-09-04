Руководство Ростовской областной больницы планирует купить белый кроссовер

Руководство Ростовской областной больницы купит автомобиль за 4,3 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская областная больница планирует приобрести белый кроссовер. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной информации, РОКБ ищет подрядчика, который сможет закупить и поставить в медучреждение кроссовер белого или серого цвета. На это в учреждении готовы выделить 4,3 миллиона рублей. Цели покупки в опубликованной документации не указываются.

Средства на покупку автомобиля выделили из «средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».

Подрядчику необходимо приобрести семиместный кроссовер, который выпущен не ранее 2022 года. В автомобиле должны быть датчики света и дождя, подогрев и вентиляция сидений, беспроводная зарядка для мобильных устройств и аудиосистема.

Подрядчика, который доставит машину, выберут 12 сентября.

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