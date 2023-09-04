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НовостиОбщество4 сентября 2023 19:25

Руководство Ростовской областной больницы планирует купить белый кроссовер

Руководство Ростовской областной больницы купит автомобиль за 4,3 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Руководство Ростовской областной больницы купит автомобиль за 4,3 млн рублей

Руководство Ростовской областной больницы купит автомобиль за 4,3 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская областная больница планирует приобрести белый кроссовер. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной информации, РОКБ ищет подрядчика, который сможет закупить и поставить в медучреждение кроссовер белого или серого цвета. На это в учреждении готовы выделить 4,3 миллиона рублей. Цели покупки в опубликованной документации не указываются.

Средства на покупку автомобиля выделили из «средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».

Подрядчику необходимо приобрести семиместный кроссовер, который выпущен не ранее 2022 года. В автомобиле должны быть датчики света и дождя, подогрев и вентиляция сидений, беспроводная зарядка для мобильных устройств и аудиосистема.

Подрядчика, который доставит машину, выберут 12 сентября.

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